العثور على مشفى ميداني في بلدة الحويز

جهينة نيوز

خلال تمشيطها بلدة الحويز بريف حماة الشمالي الغربي عثرت وحدات الجيش العربي السوري على مشفى ميداني للتنظيمات الإرهابية يحتوي أقنعة واقية للمواد الكيميائية وكميات كبيرة من الأدوية والمعدات الطبية والجراحية.

وخلال متابعتها عمليات التمشيط داخل بلدة الحويز بالريف الشمالي الغربي بعد دحر الإرهابيين عنها عثرت وحدات الجيش العربي السوري على مشفى ميداني أقامته التنظيمات الإرهابية قبيل اندحارها من المنطقة ضمن بناء حكومي وهو مركز للري وعثر داخل المشفى على أقنعة واقية من المواد الكيميائية إضافة إلى معدات طبية واجهزة اتصال متنوعة كانت تستخدمها التنظيمات الإرهابية خلال فترة وجودها داخل البلدة”.

وتم العثور أيضا على أحد مراكز إرهابيي “الخوذ البيضاء” إضافة الى مقر في البلدة وبداخله عدد من الوثائق والبيانات بأسماء وعناصر التنظيمات الإرهابية التابعة لما يسمى درع الأحرار.

و ذكرت وكالة سانا أن الارهابيين تركوا خلفهم عربات مدمرة للتنظيمات بفعل ضربات الجيش العربي السوري خلال الاشتباكات التي دارت مع هذه التنظيمات قبيل اندحارها منها.

وكانت وحدات الجيش استعادت السيطرة على بلدة الحويز في الـ 15 من الشهر الجاري بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابيي “جبهة النصرة” ومجموعات تتبع لهم مما يسمى “الجبهة الوطنية للتحرير” و”جيش العزة” و”جيش النصر”.

وتشكل بلدة الحويز الواقعة على الأطراف الشرقية لسهل الغاب بالريف الشمالي الغربي أهمية استراتيجية لكونها تشرف على قرى وبلدات سهل الغاب إضافة لكونها تغذي معظم مناطق السهل بمياه الري حيث تتوضع فيها مضخات المياه الرئيسية التي تعرضت لأضرار كبيرة منذ انتشار إرهابيي “جبهة النصرة” في البلدة قبل سنوات.