الأدميرال فدوي: واشنطن لا تفهم سوى لغة القوة

جهينة نيوز

قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي فدوي، إنّ إيران لديها دائما خطط لمواجهة الأعداء، فمنذ أربعين عاما وهي تعمل على رصد الأعداء ومنع تغلغلهم ونفوذهم داخل إيران وقد حقّقت إيران النصر على الأعداء طوال العقود الأربعة المنصرمة.

واشار فدوي في مقابلة مع قناة المسيرة الى أنّ أعداء الثورة الإيرانية لم يحقّقوا الانتصار في أي جبهة من جبهات المقاومة، وقال انهم أخفقوا في إيران وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن وأفغانستان.

وفي ما يتعلّق بادّعاءات الأعداء بأنّ إيران تخوض حربا بالوكالة قال فدوي إنّه لا يوجد حرب بالوكالة أو بالنيابة عن إيران في اليمن أو لبنان أو فلسطين أو غيرها، فقط هناك شعوب تناهض الظلم والاستكبار وتسعى للاستقلال بمحض إرادتها.

كما اشار فدوي إلى محاولة الأعداء ربط تنظيم القاعدة بايران وقال انهم يحاولون اتخاذ ذلك ذريعة لأي عمل عسكري ضد إيران من قبل الشيطان الأكبر "الولايات المتحدة" الداعم الأوّل للإرهاب.

ورد الأدميرال فدوي على محاولات السعودية والإمارات توجيه أصابع الاتهام لإيران في تفجيرات الفجيرة بالقول أنّه عندما ترد إيران على سيدتهم الولايات المتحدة فعليهما ( السعودية والإمارات) التزام الصمت، فهما ليستا رقما في المعادلة، ومجرد دول صغيرة وهامشية لا تملك أي تأثير، مؤكّدا أن اتهاماتهما ليست وليدة اليوم.

وأضاف فدوي بأنّ قيادة العمليات الأميركية في المنطقة هي منشأ جميع الأعمال الإرهابية وطائراتهم المسيرة وأسلحتهم الإجرامية تشهد على جرائمهم في اليمن وأفغانستان وسوريا والعراق.

وفي ما يتعلّق بالتفاوض مع الإدارة الأميركية الحالية أردف فدوي بأنّ واشنطن لا تفهم لغة التفاوض إنّما لغة القوة.

وجول الحشد العسكري الأميركي في المنطقة، قال فدوي إنّ الحضور الأميركي في المنطقة ليس بالجديد، وحضور حاملة الطائرات الأميركية كان وفق برنامج روتيني مخطّط له مسبقا، مشيرا الى ان واشنطن الآن هي في أضعف مراحلها وعدد مدمّراتها العسكرية في مياه الخليج الفارسي هو الأقل مؤكدا ان توقف حاملة الطائرات الأميركية في مياه المحيط الهندي وعدم دخولها المنطقة دليل الخوف والرعب الموجود في قلوبهم.

فارس