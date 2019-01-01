لهذا الغرض .. ترامب سنرسل 1500 جندي اضافي الى الشرق الاوسط

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيرسل 1500 جندي أمريكي إضافي إلى الشرق الأوسط، إثر تصاعد التوتر مع إيران.

وأكد ترامب أن مهمة القوات الإضافية سيتم نشرها لأغراض وقائية.

و كان مصدر أمريكي مسؤول،قال اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب وافق على طلب القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان لنشر موارد عسكرية إضافية في الشرق الأوسط لردع التهديدات الإيرانية.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لشبكة "سي.إن.إن"، إن التعزيزات العسكرية المقرر إرسالها إلى منطقة الخليج تشمل بطاريات صواريخ باتريوت وطائرة استطلاع والقوات اللازمة لهذه الموارد.

وكالات