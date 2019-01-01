ظريف: لقب الإرهاب يليق بترامب

جهينة نيوز

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن لقب الإرهاب ينطبق على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ورداً على تصريحات ترامب حول الشعب الإيراني قال ظريف عقب محادثات أجراها مع عدد من المسؤولين الباكستانيين في إسلام أباد اليوم: “لقب الإرهاب يليق بترامب وأن إيران ستشهد نهايته ولكنه لن يشهد أبداً نهايتها”.

وأشار ظريف إلى أن محادثاته مع المسؤولين الباكستانيين تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والإجراءات الأمريكية الظالمة بحق الشعب الإيراني وسبل تصدي البلدين للأطماع التوسعية والغطرسة الأمريكية.

ولفت إلى أنه تم التباحث أيضا حول ضرورة تعاون البلدان الإسلامية في مواجهة المخططات الأمريكية والصهيونية بالمنطقة ولا سيما لجهة مايسمى “صفقة القرن” مؤكدا تطابق مواقف البلدين حيال هذه القضايا.