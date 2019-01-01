هواوي تحصل على العلامة التجارية Hongmeng كنظام لتشغيل أجهزتها

جهينة نيوز:

اعلن مكتب العلامات التجارية التابع لمكتب الدولة للملكية الفكرية في الصين، أن شركة هواوي الصينية حصلت على تسجيل لعلامتها التجارية Huawei Hongmeng كنظام لتشغيل أجهزة الهواتف المحمولة، وبرامج الكمبيوتر، وإدارة الملفات ووحدات المعالجة المركزية، حيث تقدمت هواوي بهذا الطلب في 24 أغسطس 2018، وتم إعلان تسجيل الطلب في 14 مايو الجاري، وينتهي فى 2029.

وتعمل هواوي بشكل سريع لمواجهة الأحداث المتسارعة التي تواجهها على خلفية قرار الحكومة الأمريكية بحظر العمل مع الشركة ومنع الشركات الأمريكية من التعامل معها، وما تبع ذلك من إعلان عدد من الشركات الأمريكية الكبرى كشركة جوجل وقف أعمالها مع هواوي.

وقال "رن تزنفيه" مؤسس شركة هواوي، إن شركته كانت مستعدة منذ فترة طويلة لمثل هذه المفاجآت، موضحا: "أنه يثق تماما بقدرات الشركة وريادتها في مجالات عدة لن تتأثر بشكل سلبي كبير، وأن التأثير سيكون محدودا لدرجة كبيرة على أعمال هواوي في مجالات جديدة وحيوية كتكنولوجيا الجيل الخامس التي تتربع هواوي اليوم على عرش ريادتها عالميا، ولديها ثقة بأن منافسي الشركة لن يمكنهم اللحاق بركب ريادة الشركة لهذا المجال خلال العامين أو الثلاثة المقبلين".

وأوضح، أن ما يجري ليس بالمفاجأة تماماً، فالشركة توقعت حصول معظم هذه السيناريوهات واستعدت لمثل هذه التحديات، لكن لربما كان لجديد في الأمر التسارع الكبير في وتيرة الأحداث وتوالي مستجداتها على أكثر من صعيد.

وباعت "هواوي" خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 59.1 مليون هاتف ذكي، وبلغت حصتها السوقية نسبة 19% بعد الإطاحة بشركة آبل الأمريكية التي حققت حصة سوقية بلغت 11.7% والتي أيضا حققت هبوطا سنويا بنسبة 30.2%.

وتقترب "هواوي" من سامسونج التي تتصدر قائمة الحصة السوقية بنسبة 23.1% في الربع الأول من عام 2019، وفقا لمؤسسة البيانات الدولية IDC المختصة بدراسة العلامات التجارية للهواتف الذكية وأدائها في الأسواق العالمية والمحلية