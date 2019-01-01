النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الروسي بمعدل 1.4% في 2019

جهينة نيوز:

توقع صندوق النقد الدولي، الجمعة، أن يحقق الاقتصاد الروسي معدل نمو 1.4 بالمائة في 2019.

وفي بيان صادر اليوم، قال الصندوق "بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في السنوات الثلاثة الماضية 1.4 بالمائة ويتوقع أن يكون بمعدل مماثل في 2019".

وزار فريق من موظفي صندوق النقد الدولي موسكو خلال الفترة من 14 – 24 مايو/ أيار الجاري، لإجراء مناقشات بموجب المادة الرابعة لعام 2019.

وأوضح البيان أن دعم الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي سيكون محدودًا "حيث حلت العقوبات والشكوك السياسية والتجارية العالمية وانخفاض أسعار النفط محل الظروف الخارجية المواتية التي ساهمت في النمو السريع في مطلع الألفية الجديدة".

وشدد البيان أن روسيا تحتاج حاليا إلى التركيز على الإصلاحات المحلية لتحسين إمكانات النمو.

وأشار البيان إلى أن السلطات الروسية وضعت خطة في 2014، تتضمن استهداف للتضخم ومرونة سعر الصرف وتحقيق توازن الموازنة.

وتوقع الصندوق تباطؤ معدل التضخم إلى 4 بالمائة في مطلع 2020، بفضل عدة عوامل منها ضعف تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة والارتفاع الطفيف مؤخرا للعملة المحلية (الروبل) واستقرار أسعار الوقود المحلية.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في روسيا إلى 5.2 بالمائة في أبريل/نيسان الماضي، مقابل 5.25 بالمائة في الشهر السابق له.

ومؤخرا، قرر "المركزي الروسي"، الإبقاء على سعر الفائدة عند 7.75 بالمائة، للمرة الثالثة منذ بداية العام الجاري.

المصدر: الاناضول