رئيس الوزراء العراقي رفض لقاء ترامب أثناء زيارته للعراق

جهينة نيوز

كشف وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، رفض لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي زار قاعدة "عين الأسد" في العراق خلال عيد رأس السنة الماضية.

وقال الحكيم في حديث لقناة "السومرية": "زيارة الرئيس الأميركي إلى العراق لم تكن غير معلنة، إذ أبلغني رئيس الوزراء بهذه الزيارة منذ العاشرة صباحا ليومها، وقال لي إنه سيزور قاعدة "عين الأسد" من أجل الاحتفال مع الجنود الأميركيين هناك".

وأضاف الحكيم: "عبد المهدي كلفني بإبلاغ رئيس الجمهورية أيضا بهذه الزيارة".

وكان الرئيس الأميركي قد قام بزيارة مفاجئة للعراق في ليلة عيد الميلاد، رافقته فيها زوجته ميلانيا والتقى قواته في قاعدة "عين الأسد" هناك.