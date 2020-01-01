ايطاليا: اشتباكات بين مجموعات يسارية وأفراد شرطة ووقوع إصابات

جهينة نيوز:

أُصيب 3 أشخاص بينهم صحفي، الخميس، في اشتباكات اندلعت بين مجموعات يسارية وأفراد شرطة، بمدينة جنوة شمالي إيطاليا.

وذكرت وكالة الأناضول، أن اشتباكات وقعت عقب محاولة مجموعات يسارية اقتحام تجمع لحزب "كاسابوند" اليميني المتطرف، في إطار حملته لخوض انتخابات البرلمان الأوروبي التي انطلقت الخميس وتستمر حتى الأحد.

وعقب فشلهم في العبور، هاجم أفراد المجموعات اليسارية الشرطة بالحجارة والعبوات الزجاجية، ما دفع الأمن لاستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المهاجمين، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بينهم صحفي.

وردد المحتجون خلال الاشتباكات شعارات مناهضة للفاشية، ورفعوا لافتة كبيرة مكتوب عليها "جنوة تُناهض الفاشية".

وتشهد إيطاليا، في الآونة الأخيرة، تصاعدا في وتيرة هجمات المجموعات اليسارية ضد تجمعات الأحزاب اليمينية المتطرفة، كان آخرها هجوم استهدف تجمع لحزب "فورزا نوفا"، في مدينة بولونيا (شمال) مطلع الأسبوع الجاري.

يشار أن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، يرأس حزب "الرابطة" اليميني المتطرف، ويتبنى موقفا متشددا ضد تسامح الاتحاد الأوروبي مع العرقيات والأديان المختلفة.

وفي وقت سابق الخميس، انطلقت الجولة الأولى من انتخابات البرلمان الأوروبي في بريطانيا وهولندا، وسط تصاعد لأحزاب اليمين المتطرف في أنحاء أوروبا.

ويصوّت في الانتخابات، 400 مليون ناخب أوروبي، لاختيار 751 نائبا في البرلمان الأوروبي.

وتشير استطلاعات الرأي أن الأحزاب اليمينية المتطرفة القومية قد تحصل على نحو ربع المقاعد في البرلمان الأوروبي، حسب المصدر نفسه.