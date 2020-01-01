روحاني: لن نستسلم للضغط الأميركي حتى لو تعرضنا للقصف

جهينة نيوز:

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني مع تصاعد الحرب الكلامية بين طهران وواشنطن، أن بلاده لن تستسلم للضغط الأميركي وتتخلى عن أهدافها، حتى ولو تعرضت للقصف.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني يوم الخميس قوله إن المواجهة بين إيران والولايات المتحدة هي "صراع إرادات" مشيرا إلى أن أي "مغامرة" من الأعداء ستواجه برد ساحق.

كما نقلت الوكالة عن روحاني القول أنه "بعد أكثر من عام من فرض تلك العقوبات الصارمة لم يرضخ شعبنا للضغوط على الرغم من مواجهة صعوبات في الحياة".

وأضاف في مراسم إحياء ذكرى الحرب العراقية الإيرانية التي دارت بين عامي 1980 و1988 "نحتاج للمقاومة حتى يعلم أعداؤنا أنهم إذا قصفوا أرضنا وإذا استشهد أطفالنا أو أصيبوا أو اعتقلوا فلن نتخلى عن أهدافنا من أجل استقلال بلادنا وكبريائنا".