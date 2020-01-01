ترامب يهاجم بيلوسي: إنها ليست نفس الشخص.. لقد فقدت صوابها!

جهينة نيوز:

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، إثر انهيار محادثات البنية التحتية مع النواب الديمقراطيين يوم الأربعاء وسط تحقيقات الكونغرس في أعمال وإدارة ترامب.

وقال ترامب خلال تصريحات بشأن حزمة مساعدات للمزارعين الذين تضرروا من الحرب التجارية مع الصين "أخبركم بماذا... كنت أشاهدها وأتابعها منذ فترة طويلة. إنها ليست نفس الشخص. لقد فقدت صوابها".

وفي السياق ذاته، اتهم ترامب الخميس بيلوسي، بعدم فهم اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، قائلا إنها أبلغت الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر بأنها تريد مهلة أسبوعين لتدرس الاتفاقية.

وأضاف ترامب قائلا: "بيلوسي لا تفهم مشروع القانون، إنها لا تفهمه... لذلك يجب عليها أن تكون على دراية كافية وأن تدرس مشروع القانون".