أبراج يوم السبت مع سمر عمران

جهينة نيوز- خاص

مولود 24/ 5: يحب النضال من اجل أهدافه، لا يحب الوعود، يكره الزيف والمثالية، شخصية جذابة وقوية،متردد، صريح ونشيط، يحب الظهور ويحب البحث عن الحقيقة، قادر على تغيير ارائه اذا قدمت له الدليل الواضح على الخطأ، لا توجد اشارات محددة بسبب وجود متاعب في العمل والصحة وتبذل الكثير من الجهد للنجاح خلال العام،مؤسسات مختلفة تعرض عليك العمل، خلاف مال من تركة او تعويض، بيع وشراء للبعض، تنقل وحسابات مالية وتتبوأ المراكز اذا كان وضعك يسمح

الحمل: انفتاحات تريحك اليوم، دفاع شجاعة وجراة، تميل من اجل قضية تحقق بعض الرغبات، تشارك بمناسبات اجتماعية، تذهب في رحلة مع الاصدقاء، لا تفرص رايك، وجه جديد او معرفة قديمة، نهارك غير قابل للقياس

الثور: أنت أكثر شخص ينتظر الجواب، نهار فيه مسؤولية، تتخذ قرارا ولا تجد جوابا على تساؤلاتك، أسواق متعبة وسلطة اهل عليك، احداث مربكة وتسمع خبرا، تغير بعض المواعيد، تطرح مشكلة وتفسرها، مساء دعوات ولقاءات ووجوه جديدة وافراح، احفظ ماء وجهك وابحث في العمق

الجوزاء: تعود للظهور بقضية معقدة اعتقدت أنك سويتها تنظر إليها وتفهم جوانبها، عواطف صاخبة، تضع استراتيجية لاتصالاتك للمسافات البعيدة، قضايا قانونية، قلق وتسمع خبر، مساء تغيير طارئة

السرطان: يتحدث نهارك عن لقاءات حماسية او نقاشات دينية وفكرية، يغيب بعض الاشخاص عنك، ترافق مرضى، فواتير واستحقاقات وتخطط لشيء جديد، شيء من الماضي يعود للظهور ويثير بعض الذكريات، مساء تفكر بحركة وسفر

الأسد: مشروع مشترك مع الزملاء، تتخذ قرارات سريعة، يطرأ تغيرات بالعلاقات، تشتد حركتك وتزدهر وتعمل مشروع مشترك مع فئات، توخى الحذر ولا تثر المشاكل، تفتح ابوابك ونوافذك وتشرعها للمصالحات، شراكة عاطفة وجسر تواصل بينك وبين الاخرين

العذراء: عمل كثير، تسير الامور حسب ما تشتهي، فرصة خارجية وتلوح في الافق، تخطط لعروض، يشجع نهارك على التغيير في الاراء، تتخطى بعض العوائق والاعتبارات الاجتماعية، انتبه لصحتك، تنقذ نفسك من ورطة، عليك ان تعرف ما تريد، مساء تركز على الشراكة

الميزان: يبتسم القدر لك وتباشر بعلاقات شخصية جديدة، مشاريع بالافق وتشويق تسمع اخبار جيدة، سهرة لقاءات، ترتب احلامك وخياراتك، مساء يظهر العمل والانتقال من حال لحال

العقرب: تقلب بالمزاج، رغم انجازاتك نهارك يحمل امور عائلية وشخصية، انتبه من المجابهة والاحتكاك والانتفاضة، اثارة الضجة تسبب لك احزان او تطرد الافكار السوداء، كن حذرا وجهز الامور على صعيد السهرة ليلا، نهارا خذ نفس طويل، عرقلة وتأجيل وقد يؤثر عليك القمر

القوس: ثقة بالنفس عالية، لقاءات تحل مشاكلك، تلاحق مواضيعك بشكل حركي، تتحقق بلمحة بصبر من ذكرياتك وكلام الاخوة والجيران، قيود وانطلاقة بتفاؤل، حاول ان ترى كل شيء جميل، مساء مشاكل تظهر لديك

الجدي: قادر على الانتصار على المعوقات، تعالج بعض العراقيل الطارئة لترضية بعض الخواطر، اختر امرك وعد لمهامك والحذر تقوم ببعض الارباح والاعمال الناجحة، تمتد لك يد العون من المساء وغدا، حاول ان تفهم حاجيات الاخرين، مساء سفريات قصيرة

الدلو: القمر ببرجك، اعادة بناء جديدة تصلح الامور، نهار جيد، انت بحاجة لوجوه جديدة وتخوض تجارب، ترفض ان يقيدك احد، تتهرب من تعهد، تضطر لانجاز اعمالك بسرعة، تغييرات ايجابية،تملك اجنحة يمكنك استخدامها لان القمر برجك

الحوت: كن متأنيا ودبلوماسيا ولا تعرض مشاريعك وأفكارك للخطر، حافظ على سلامتك وانتبه من الالتباسات، تحتاج لتغيير الاجواء، تميل اليوم للتشاؤم، مجال جديد يدخل حياتك، تغير رايك كل ساعة وهذا يزيد الامر سوءا، تحتاج للهدوء والصبر حتى يصل القمر لبرجك