حزب تركي: مهمة القواعد الأمريكية في تركيا حماية إسرائيل

جهينة نيوز:

دعا نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض ولي أغبابا النظام التركي إلى إغلاق القواعد الأمريكية في تركيا مبينا أن مهمة هذه القواعد حماية الكيان الإسرائيلي.

وقال أغبابا في تصريحات نقلتها قناة “كي آر تي” التركية: “إن القواعد الامريكية والأطلسية الموجودة في تركيا ليست موضوع مساومة وعلى الحكومة أن تغلقها فورا” مضيفا.. “إن من أهم القواعد الموجودة في تركيا قاعدة كوراجيك القريبة من مدينة ملاطية ومهمتها حماية اسرائيل من أي هجوم.. كما أن أمريكا لن تتردد في استخدام القاعدة ضد تركيا إذا اقتضت مصالحها ذلك”.

وتابع أغبابا “لقد تم بناء هذه القاعدة عام 2011 ومهمة الرادارات المتطورة فيها هي للإنذار المبكر لأي هجوم صاروخي ضد إسرائيل والمعلومات التي تحصل عليها القاعدة ترسل تلقائيا الى القاعدة الأم في أمريكا وإلى إسرائيل أيضا”.

وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كليتشدار أوغلو أكد في تصريح سابق له أن العلاقات التركية التجارية والعسكرية مع “إسرائيل” شهدت تطورا ملحوظا في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان الذي يرفع صوته بتصريحات ضد “إسرائيل” ترمي إلى الاستهلاك الداخلي مشددا على أن “أردوغان يلعب على حبلين.. حيث يرفع صوته بالصراخ ولكنه من وراء الستار يواصل علاقاته مع إسرائيل”.

يذكر أن النظام التركي وكيان الاحتلال الإسرائيلي أعلنا بشكل مشترك في حزيران عام 2016 استئناف العلاقات بينهما وتبادل السفراء لكن دون رفع الحصار عن قطاع غزة الذي كان أحد الشروط التي وضعها أردوغان لإعادة العلاقات مع “إسرائيل” إبان قطعها بعد مقتل عدد من المواطنين الأتراك عام 2010 برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتهم كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.