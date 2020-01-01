لأول مرة شاهد قيام الجيش اليمني بقصف مطار ابو ظبي الدولي - فيديو

الخميس, 23 أيار 2019 الساعة 21:35 | سياسة, عربي

لأول مرة شاهد قيام الجيش اليمني بقصف مطار ابو ظبي الدولي - فيديو

جهينة نيوز:

بثت قناة المسيرة اليمنية مشاهد تعرض للمرة الأولى عن عملية سلاح الجو اليمني المسير على مطار أبو ظبي الدولي.

المشاهد التي بثتها المسيرة تضمنت لحظات تحليق وضرب طائرة صماد3 لمطار أبوظبي والتي تم تنفيذها في يوليو 2018.

و يبدو أن تصوير المشاهد تم من الارض و يظهر أن نوعية المتفجرات ذات قوة عالية, و هو ما يكشف احترافا أمنيا إضافة إلى الإنجاز العسكري.

و يذكر أن عملية قصف مطار ابو ظبي تمت في العام 2018 و لأول مرة يتم بث المشاهد.

و في ذات السياق أكد متحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية أن اغلب العمليات التي يتم تنفيذها في عمق العدو هي موثقة و شدد أن أي تصعيد سيقابل بعمليات نوعية وقادرون على أن نطال أهدافا جديدة في عمق العدو, مضيفاً نتوعد دول العدوان بطائرة صماد 3 التي مداها أكبر مما تم الإعلان عنه وقد تصل لدول أخرى غير السعودية والإمارات.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا