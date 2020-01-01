جهينة نيوز:

اعلن المدير التنفيذي لمجموعة "مبنا" الصناعية الايرانية عباس علي آبادي عن تدشين اول محطة شحن للسيارات الكهربائية في طهران من قبل هذه الشركة لتنضم ايران الى الدول المالكة لمثل هذه المحطات.

وقال علي آبادي في كلمته خلال مراسم افتتاح اول محطة شحن للسيارات الكهربائية في ايران في برج ميلاد بالعاصمة طهران، ان هذه المحطة تم تدشينها علي مساحة 700 متر مربع وتتضمن خطين لشحن السيارات والدراجات الكهربائية.

واضاف ان الخط الاول مخصص لشحن السيارات بصورة سريعة وبطيئة فيما الخط الثاني مخصص لشحن الدراجات.

واوضح بان الشحن يجري وفقا المعايير الدولية التي تم توطينها من قبل خبراء البلاد واضاف أن الشحن السريع (أي سي) في هذه المحطة يتم بقدرة 43 كيلوواط وبالامكان الاستفادة منه من قبل جميع السيارات الكهربائية ذات المواصفات القياسية.

وبيّن أن الخط الثاني مزود بجهازي شحن بقدرة 5.5 كيلوواط للدراجات الكهربائية، لافتا الى ان تدشين هذه المحطة يساعد في خفض تلوث الجو في طهران.

فارس