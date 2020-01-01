ترامب يهین وزير خارجيته السابق ويصفه بالـ "الغبي"

جهينة نيوز:

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون بأنه "غبي مثل الحجر".

وكتب الرئيس الأمريكي على حسابه في تويتر"ريكس تيلرسون" غبي كحجر"، وأيضا غير مهيئ تماما وغير كفء لمنصب وزير الخارجية، (تم فصله) قام بتأليف قصة عن أنني لم أكن مستعدا للقاء فلاديمير بوتين في هامبورغ، لا أعتقد أن بوتين سيوافق على ذلك".

وجاءت هذه التصريحات ردا على تعليق تيلرسون بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بالتحضير للقاء الأول في ألمانيا مع ترامب بشكل أفضل من الرئيس الأمريكي.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق وزير خارجيته السابق ريكس تيلرسون بأنه "شديد الغباء.. بالغ الكسل"، وذلك بعد يوم واحد من قول الدبلوماسي السابق إنه حذر الرئيس من فعل أشياء ربما تنتهك القانون.

كان ترامب قد أعلن إقالة تيلرسون في مارس/ آذار في تغريدة على تويتر بعد سلسلة خلافات علنية بينهما بشأن السياسات المتعلقة بكوريا الشمالية وروسيا وإيران، وإلى جانب هذه الخلافات، كانت علاقتهما متدهورة بسبب تقارير ذكرت أن تيلرسون وصف ترامب في أحاديث خاصة بأنه "أحمق".

سبوتنك