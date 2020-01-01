دعوة للباحثين للمشاركة في مؤتمرٍ حول اقتصاد المعرفة لسورية ما بعد الحرب

جهينة نيوز:

دعت الهيئة العليا للبحث العلمي الباحثين السوريين في الوطن والمغترب للمشاركة في المؤتمر الذي ستقيمه بعنوان “نحو اقتصاد المعرفة لسورية ما بعد الحرب.. دور الباحثين السوريين في الوطن والمغترب” خلال الفترة ما بين الـ6 والـ8 من آب القادم.

وأشارت الهيئة في إعلانها الذي تلقت جهينة نيوز نسخة منه اليوم إلى أن تقديم طلبات المشاركة والحضور وتعبئة الاستمارة الخاصة بذلك عبر موقعها الإلكتروني مستمر حتى الـ28 من أيار الجاري.

ويركز المؤتمر على أربعة محاور هي “المحور الطبي والدوائي والمحور الهندسي والتقانات المتقدمة ومحور البيئة والموارد الطبيعية والطاقة والمحور الاقتصادي وتطوير البنى التحتية”.

وأحدثت الهيئة العليا للبحث العلمي بالمرسوم التشريعي رقم 68 للعام 2005 بهدف رسم السياسة الوطنية الشاملة للبحث العلمي والتطوير التقاني واستراتيجياتهما بما يلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والتنسيق بين الهيئات العلمية البحثية تنسيقاً كاملاً ودعم الهيئات العلمية البحثية لتحقيق أغراضها على جميع الصعد.