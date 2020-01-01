السورية للاتصالات: خدمة “FTTH” لانترنيت عالي السرعة قريباً في هذه المراكز

جهينة نيوز:

أعلن مدير فرع دمشق للشركة السورية للاتصالات المهندس يونس حسن أنه سيتم قريبا إطلاق خدمة “FTTH” لإيصال الانترنت إلى المنازل والمكاتب بسرعات عالية تتراوح بين 8 و16 ميغا بالثانية بواسطة الكابل الضوئي.

وبين حسن أن خدمة “FTTH” تعني “Fiber To The Home” أي الكابل الضوئي إلى المنزل لتأمين الربط مع الانترنت بسرعات عالية مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على تنفيذ الأعمال المطلوبة من أجل إطلاق هذه الخدمة في مركزي المزة والمهاجرين كمرحلة أولى.

وبالنسبة لعدد بوابات “ADSL” المركبة منذ بداية العام في مدينة دمشق أوضح حسن أن البوابات المركبة بلغت حتى نهاية شهر نيسان الماضي 10965 بوابة من إجمالي خطة الفرع والبالغة 310ر18بوابات بنسبة تنفيذ 60 بالمئة مبينا أن الشركة تتوفر لديها خطوط الهاتف والبوابات في جميع المراكز لمن يرغب في التركيب باستثناء المراكز في مناطق المخالفات والسكن العشوائي كونها تشهد ازدحاما سكانيا ما تسبب باختناقات في الشبكات الفرعية.

وبحسب حسن نفذ فرع اتصالات دمشق خلال الربع الأول من العام الجاري في مركز اتصالات المزة 86 والشيخ سعد 24 مجموعة فرعية جديدة على أن يتم تنفيذ مجموعتين فرعيتين في المزة 86 كما تم تنفيذ 18 مجموعة جديدة في مركزي الميدان والتضامن منها 8 في الميدان والزاهرة و10 في التضامن ودف الشوك وحي الزهور وشارع نسرين وقريبا ستوضع هذه المجموعات في الخدمة بما يسهم في تنفيذ الطلبات الهاتفية الجديدة وتنظيم الشبكات الهوائية لخطوط المشتركين.

وتم تركيب 9726 رقما جديدا من إجمالي خطة الشركة البالغة 750ر20خطا حتى نهاية شهر نيسان الماضي بنسبة تنفيذ 47 بالمئة من الخطة لهذا العام حسب مدير الشركة.

وأشار حسن إلى أن خدمة “IPTV” تعنى بمشاهدة القنوات التلفزيونية عبر الانترنت علما أن هناك عدة باقات تلفزيونية مبينا أنه تم تنفيذ 1156 اشتراكا بالباقات في دمشق حتى تاريخه بينما تعنى خدمة “FTTB” بإيصال الانترنت عبر الألياف الضوئية إلى الأبنية بسرعات عالية تصل إلى مئة ميغا بالثانية وتستهدف الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية إضافة إلى السفارات والجامعات والبنوك والشركات الخاصة مشيرا إلى أن عدد المشتركين في هذه الخدمة بلغ في مدينة دمشق حتى الآن 370وهناك العديد من الطلبات قيد التنفيذ حاليا.