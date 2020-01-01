وزير الخارجية البريطاني ينفي استقالة "ماي" يوم غد الجمعة

جهينة نيوز:

صرح وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، الخميس، بأن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستكون في منصبها عند زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبريطانيا في أوائل يونيو/ حزيران المقبل.

جاءت تصريحات "هنت" بالتزامن مع تداول تقارير إعلامية أنباء عن اعتزام "ماي" الاستقالة من منصبها، الجمعة.

وقال هنت ردا على سؤال صحفي حول من يتوقع أن يكون رئيسا للوزراء عندما يبدأ ترامب زيارته الرسمية لبريطانيا في الثالث من يونيو، إنّ "تيريزا ماي ستكون رئيسة الوزراء التي تستقبله"، حسبما نقل موقع "يورونيوز" الأوروبي.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت صحيفة "تايمز" البريطانية عن موالين لـ"ماي" أنها قد تعلن استقالتها يوم غد الجمعة.

وتأتي أنباء استقالة "ماي"، وسط حالة غضب جديدة تولدت بعد استقالة زعيمة الأغلبية بمجلس العموم أندريا ليدسوم، من منصبها الوزاري، أمس، رفضا لنهج الحكومة، الذي قالت إنها لم تعد تعتقد بأنه سيحقق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وهذه الاستقالة هي رقم 36 لوزراء قرروا ترك حكومة ماي، بينهم 21 وزيرا استقالوا بسبب "بريكست".

وكان من المقرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/ آذار الماضي، لكن هذا التاريخ تم تمديده إلى 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل؛ بسبب الأزمة السياسية في البلد حول اتفاق الخروج.