بومبيو: نفي شركة هواوي عدم عملها مع الحكومة الصينية أمر خاطئ

جهينة نيوز:

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن نفي شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي، بأنها لا تعمل مع الحكومة الصينية، أمر خاطئ.

وأضاف بومبيو في تصريحات لشبكة (CNBC)، اليوم إن هواوي تعمل بالفعل مع الحكومة الصينية، على الرغم من نفيها ذلك، وأنها شركة تديرها الدولة الصينية، وتتلقى دعما ماليا مباشرا من الحكومة الصينية.

واتهم بومبيو هواوي بأنها لا تقول الحقيقة للشعب الأمريكي، مؤكدا أن العالم يريد أنظمة اتصالات تتمتع بالثقة.

وكشف بومبيو اليوم، أنه سيقوم بجولة لمقابلة قادة مختلفين، لم يذكرهم ولم يحدد موعدا، لـ "شرح المخاطر" التي تواجه الأمن القومي الأمريكي.

واعتاد بومبيو، انتقاد الشركة الصينية العملاقة العاملة في مجال التكنولوجيا، واجتمع مع مسؤولين بريطانيين في وقت سابق من الشهر الجاري، لمناقشة تأمين المعلومات الاستخباراتية الأمريكية من هواوي.

والأسبوع الماضي، أدرج البيت الأبيض، هواوي، ضمن القائمة السوداء، مما يصعب على الأخيرة، مواصلة التعامل مع الشركات الأمريكية.

وأعلنت الصين اليوم، أنها قدمت احتجاجات رسمية لدى الولايات المتحدة بعد منع هواوي من شراء السلع الأمريكية.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنغ اليوم، إن بلاده ستتخذ خطوات لمساعدة شركاتها على تحسين قدرتها على التأقلم مع المخاطر.

وكانت "هواوي" قد وجهت انتقادات حادة للحكومة الأمريكية، بسبب ما وصفتها قيود مشددة على منتجاتها الواردة إلى أسواق الولايات المتحدة.‎‏