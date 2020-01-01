القوات العراقية تحبط هجوما لـ "داعش" على حقول للنفط شمال بغداد

الخميس, 23 أيار 2019 الساعة 16:59 | سياسة, عربي

القوات العراقية تحبط هجوما لـ

جهينة نيوز:

أشتبكت القوات العراقية، اليوم الخميس مع مجموعة من عناصر "داعش" الإرهابي حاولوا استهداف نقاط حماية حقول نفطية بمحافظة صلاح الدين، شمالي العراق.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان اليوم، أن قوة من شرطة الطاقة، وبإسناد من الحشد الشعبي تشتبك مع مجموعة من عصابات "داعش" الارهابية عند محاولتها استهداف أحدى نقاط الحراسة في الحقول النفطية بجبال علاس ضمن محافظة صلاح الدين.

وأكدت الخلية أن الاشتباك انتهى بقتل جميع عناصر هذه المجموعة الإرهابية.

ومازالت سلسلة جبال حمرين الممتدة في محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى تشكل أوكارا لعناصر "داعش" ينطلقون منها لشن هجمات على القوات العراقية التي لم تنجح حتى الآن بتطهير حمرين بالرغم من العديد من العمليات العسكرية التي شنتها لطرد عناصر "داعش" منه.


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