ايطاليا: انقلاب حافلة سياحية ومقتل امرأة وإصابة العشرات من جنسيات مختلفة

جهينة نيوز

أسفر انقلاب حافلة سياحية قرب مدينة سيانا الإيطالية عن مقتل سيدة روسية وإصابة نحو 40 شخصاً آخرين من جنسيات مختلفة.

وقالت السفارة الروسية في إيطاليا إن بين المصابين 19 مواطنا روسيا، 14 منهم غادروا المستشفى فيما لا يزال 5 يتلقون العلاج، وأن الضحية هي سيدة روسية كانت تعمل دليلا سياحيا، وأن هناك مصابين آخرين من أرمينيا، وكازاخستان، وجورجيا، وأوكرانيا.

وأوقفت السلطات الإيطالية سائق الحافلة وفتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث فيما رجحت النيابة الإيطالية، حسب التحقيقات الأولية، أن يكون الحادث قد وقع بسبب إهمال السائق.

وقالت وسائل إعلام إيطالية إن الحادث وقع على الطريق السريع الرابط بين مدينتي سيينا وفلورنسا شمالي إيطاليا، وخلف مقتل مرشدة سياحية روسية وإصابة 31 آخرين، أربعة منهم في حالة خطيرة.