معتصم النهار يكشف سبب ظهور زوجته معه في الأماكن العامة

جهينة نيوز

كشف الفنان معتصم النهار بطل مسلسل”خمسة ونص” أن المسلسل شكل له نقلة نوعية في حياته الفنية.

وأعاد معتصم السبب الرئيسي وراء نجاحه هو الشخصية الصعبة التي كان يؤديها والتي تعتبر بالنسبة له تحديا كبيرا.

وعن سبب ظهور صورته القديمة وانتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي أعاد معتصم ذلك لأعداء النجاح، مؤكدًا أن السحر ارتد على الساحر وكانت النتيجة إيجابية

وفي سياق آخر كشف معتصم سبب ظهور زوجته معه في الأماكن العامة وعلى مواقع التواصل الإجتماعي بسبب محبة الجمهور لهما ورغبتهما بمشاهدتها سويا، مؤكدا أن الغيرة ليست السبب الرئيسي في ذلك، معلنا أن زوجته لديها حضورها ووجودها الخاص.