ظن أنه قتل لصاً فكانت المفاجأة الحزينة

جهينة نيوز

أصيب أب بريطاني بصدمة رهيبة، بعدما أطلق الرصاص على لص تسلل لمنزله، فقتله في الحال، وعند استكشاف شخصية هذا اللص، فوجئ بأنها ابنته، التي عادت من الخارج في وقت متأخر لسوء الحظ.

وبحسب ما قالته السلطات، ونشرته صحيفة “ديلي ميل”، البريطانية، فإن الابنة التي تدعى “ناديجا جيرمينيكا برسلي”، وتبلغ من العمر 23 عاما، خرجت من المنزل الواقع في “ساوث كارولينا”، وتأخرت في الخارج، لتعود عند الساعة الواحدة و15 دقيقة صباحا.

ورأى الأب ابنته أثناء دخولها إلى المنزل، فظن أنها لص يتسلل للمنزل، ليطلق النار عليها بشكل سريع، وعندما ذهب لرؤية الجثة اكتشف أنها ابنته، فاتصل على الفور بخدمة الطوارئ، والتي أعلنت وفاتها في مكان الحادث.

وقال الملازم “جيمي بولت”، في مكتب مقاطعة “غرينفيل”، إن التحقيق ما زال مستمرا حول الواقعة، ومن المقرر تشريح الجثة اليوم وذلك وفقا لمكتب الطبيب الشرعي.

وأوضحت إحدى جارات الأسرة، وتدعى “ريجينا هارفي”، أنها سمعت صوت طلقات نارية، فخرجت على الفور من الشرفة، لتكتشف ما حدث، وتتصل بالشرطة على الفور.

وقال جار آخر، يدعى “ميلفن غروفر”، إن الحي بأكمله مدمر بعد الحادث، فهم جميعا يشعرون بالحزن حيال ما حدث، ومستعدون لمساعدة الأسرة.