الجيولوجيا تؤهل مناجم الملح لإنتاج أكثر من 200 ألف طن سنويا

جهينة نيوز

تتميز الملاحات السورية بأنها متجددة فالملح ثروة غير قابلة للنفاد حيث تتجمع مياه الأمطار القادمة من أعالي الجبال التي تحوي صخورا ملحية لتتجمع في أماكن منخفضة وعلى مساحات شاسعة وما أن تجف هذه المياه حتى تترك وراءها سنوياً أطنانا من الملح.

وتعمل المؤسسة العامة للجيولوجيا على استثمار هذه الملاحات الطبيعية المتجددة ما يؤمن فرص عمل مهمة ويوفر القطع الأجنبي اللازم للاستيراد وبعد تحرير الملاحات في تدمر وحلب بالإضافة إلى المنجم الرئيسي في دير الزور من وجود التنظيمات الإرهابية فيها سارعت وزارة النفط والثروة المعدنية إلى وضع خطط إسعافية لاستثمار الملح من ملاحاتها وإعادة تأهيل منجم دير الزور على أن يبدأ إنتاج الملح خلال شهر أيار الحالي.

وبناء عليه طلبت المؤسسة العامة للجيولوجيا من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في مذكرة لها إلى رئاسة مجلس الوزراء إيقاف استيراد الملح بعد أن تمكنت ملاحات المؤسسة من استعادة عافيتها وتدوير عجلة إنتاجها، وبالتالي تغطية الاستهلاك المحلي بالكامل من ملح الطعام والملح الصناعي حيث تبلغ حاجة سورية من الملح نحو 200 ألف طن سنويا .

وتضمنت المذكرة خطة المؤسسة لاستثمار ملاحة الموح في تدمر وملاحة الجبول بحلب والمباشرة بإعادة تأهيل منجم ملح التبنة في دير الزور خلال الأيام القليلة القادمة لإنتاج 100 ألف طن أخرى سنوياً من ملح الطعام لرفع الطاقة الإنتاجية من الملح لأكثر من 200 ألف طن ما يعني تصدير الفائض والاستغناء نهائيا عن الاستيراد .

ووفق المذكرة يبلغ الاحتياطي الجيولوجي نحو 350 مليون طن ملح وهو احتياطي هائل مقارنة باستهلاك سورية السنوي ويعد حقل التبنة من أكبر الحقول وتصل نقاوة الطبقة الملحية ما بين 97 و8ر99 بالمئة، وتم اكتشاف طبقة الملح الصخري فيه قبل نحو ستين عاماً وبدأ استثمار المنجم في عام 1969 من قبل شركة أريم الإسبانية وفي عام 1972 تم تشغيله بأياد وطنية و مع تزايد الطلب على مادة الملح الصخري كان لا بد من تطوير معدات العمل الموجودة في المنجم لتغطي حاجة سورية من هذه المادة فتم تطوير المنجم واضافة خط لإضافة اليود الى الملح.

يذكر أن البنية التحتية لمنجم ملح التبنة بدير الزور مدمرة بالكامل جراء الإرهاب وتشمل خطة إعادة التأهيل تشغيل مصعدي الرفع وسحب الهواء وإصلاح المعدات المنجمية بالإضافة إلى إقامة مستودعات التخزين والمطاحن.