عودة محطة توليد الزارة بريف حماة للخدمة وربطها بالشبكة العامة

الخميس, 23 أيار 2019 الساعة 12:21 | شؤون محلية, أخبار محلية

عودة محطة توليد الزارة بريف حماة للخدمة وربطها بالشبكة العامة

جهينة نيوز

اعلن وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي من محطة توليد الزارة عودة المحطة للخدمة وربطها بالشبكة العامة بعد عمل متواصل استمر طيلة الليل وحتى اللحظة متحديين بذلك ظلام الارهاب بالرغم من الاضرار الكبيرة التي لحقت بتجهيزات المحطة الا ان اصرار العاملين بالمحطة انتصر حيث تم اعادة اصلاح مادمره الارهاب وبسرعة قصوى. وذلك حسبما افاد مصدر في الوزارة.

واستهدفت المجموعات الإرهابية المسلحة بطائرة مسيرة محطة توليد كهرباء الزارة في ريف حماة ما تسبب بإلحاق اضرار كبيرة في معدات المحطة وتجهيزاتها فيما استنفرت ورشات الكهرباء لإصلاح الاضرار واعادة المجموعة المتضررة للخدمة.

 

 


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