راغب علامة يشن هجوما على حكومة بلاده

جهينة نيوز

شن الفنان راغب علامة هجوما شرسا على السلطة السياسية في لبنان، واتهمهم بهدر المال العالم وإفلاس خزينة الدولة، لصرفها على الأزلام والتابعين.

ونشر راغب علامة على حسابه على التويتر تغريدة لم ينأى فيها عما يجري في لبنان من غضب الشعب بسبب زيادة الضرائب وتخفيض الرواتب، فكتب قائلا: "السلطة السياسية هدرت المال وصرفت أموالنا على التابعين والأزلام وأفلست الخزينة وهي عرق جبيننا".

وأضاف :"والآن تبحث عن تشليح الناس ولا تحاسب المسؤول عن الإفلاس!هم عليهم خطوط حمر!!لا يدفعون جمارك ولا رسوم ولا طبابة ولا سفر الخ..عندهم آلاف لخدمتهم وحمايتهم ندفع نحن التكلفة!! من أين لكم هذا؟؟".

يذكر أنه تتواصل في لبنان الاعتراضات على خفض رواتب موظفي الدولة والعسكريين