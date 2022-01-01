القبض على أمريكي هدد بتفجير ناطحة سحاب ترامب والقنصلية الإسرائيلية!

جهينة نيوز

أوقفت الشرطة الأمريكية شابا قالت إنه من مؤيدي حركة "حماس" بتهمة التهديد بتفجير ناطحة سحاب تعود لدونالد ترامب، ومبنى القنصلية الإسرائيلية في نيويورك.

ووجه الادعاء العام الأمريكي لجوناثان شيه البالغ 20 عاما تهمة "التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية" هي حماس الموضوعة على قائمة الولايات المتحدة للجماعات الإرهابية.

وفي أبريل نيسان 2019، ظهر شيه في شريط فيديو في شبكات التواصل الاجتماعي مقنّعا وينتقد الأيديولوجية الصهيونية والليبرالية الجديدة، كما صرح بأنه مستعد للانضمام لحماس التي لوح برايتها وهو يحمل مسدسا بيده.

وصرح شيه بأنه يريد الانضمام إلى صفوف القوات الأمريكية من أجل "تعلم القتل"، وهدد بتفجير برج ترامب في نيويورك والقنصلية الإسرائيلية.

كما أرسل شيه 100 دولار لأحد سكان غزة كان عضوا في الجناح المسلح لحركة حماس.

ويواجه شيه عقوبة تصل إلى السجن لـ20 عاما عن كل تهمة من التهم المنسوبة إليه.

المصدر: نوفوستي