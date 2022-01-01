بعد اتهامها بالاساءة للرجال المصريين.. رانيا اليوسف ترد

جهينة نيوز

علقت الفنانة الممثلة رانيا يوسف ، على ما تداول حول إهانتها للرجال المصريين ، مؤكدة إنها لم تكن تقصد إهانة الرجال المصريين على الإطلاق كما أشاع الكثير من الجهور، وذلك خلال تصريحات صحفية

وقالت الفنانة الممثلة رانيا يوسف خلال التصريحات الصحفية، : “أنا كنت متجوزة رجل مصري..فأزاي أهين الرجال المصريين”.

وأكدت الفنانة رانيا يوسف، خلال لقائها في تصريحات تلفزيونية، أن ما قالته من قبل لم تكن تقصد إهانة للرجل المصري على الإطلاق، ولكن كانت تعني أن الرجل المصري لم يصبح كما كان في الماضي.

وردت الفنانة رانيا يوسف، خلال تصريحات صحفية، على سخرية إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر السابق لها، قائلة: “أنا بستحمى يا إبراهيم و معرفش انت فهمت أيه..وانا مهنتش الرجل المصري”.

جدير بالذكر، أن إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر السابق، رفض الاعتذار للفنانة رانيا يوسف بعد هجومه عليها، قائلًا: “حقيقي أنا لساني طويل وممكن يكون رد فعلي عنيف شوية، ولما شوفت تصريحها عن الرجالة المصريين اعتبرته إهانة ليا وناس كتير زيي معجبهاش التصريح”، وذلك خلال حواره لبرنامج “شيخ الحارة”

وأضاف إبراهيم سعيد في حواره لبرنامج “شيخ الحارة” على فضائية “القاهرة والناس”: “تصريحاتها عن أن الرجل المصري لا يهتم بنظافته عكس اللبناني فيها إهانة لكل رجل مصري، وحسيت إني من ضمن الناس اللي اتقال عليها كده، لأني رجل مصري مش أفغاني”.

وتابع قائلا: “أنا حقيقي بنطح بردود فعلي، ولما باشوف حاجة غلط بتكَّلم من غير ما أخاف”، مؤكدًا: “مش ندمان على تصريحاتي لرانيا يوسف، ولو هيَّ اعتذرت للمصريين هعتذر لها”.