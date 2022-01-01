تقنية الهولوغرام تعيد ويتني هيوستن لجمهورها

جهينة نيوز

بعد سنوات من وفاتها، تعود مغنية البوب الأمريكية، ويتني هيوستن لمحبيها من خلال إصدار ألبوم غنائي لم يتم إصداره من قبل، إلى جانب جولة موسيقية تقوم على تقنية صور تجسيمية ثلاثية الأبعاد "هولوغرام".

جاء ذلك في البيان الذي أصدرته شركة "Base Hologram"، الرائجة في تقديم الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية الحية ثلاثية الأبعاد بتقنية الهولوغرام، ويتضمن ذلك مجموعة من الحفلات الموسيقية مع عرض عدد من أغاني ويتني هيوستن، مصحوبة بفرقة موسيقية حية، تخليداً لذكرها واحتفالاً بإرثها الفني".

قالت بات هيوستن، قريبة المغنية والمشرفة على تنفيذ وصيتها في بيان لها "هذه الشراكة ستسهم في إحياء الإرث الفني لويتني هيوستن".

كما ذكرت في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز قبل وفاتها، "كان اسمها مرتبط بمسائل سلبية ولم يكن هناك مجال لتقديم أعمالها الموسيقية، حيث تناسوا موهبتها وطغت مشاكلها الشخصية على مسيرتها".

أوضحت أن الهدف الرئيسي من هذه الشراكة، تنظيم جولة تتضمن صوراً تجسيمية بالأبعاد الثلاثة لويتني هيوستن، تليها اتفاقات حول عروض آخرى في برودواي.