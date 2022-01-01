الفيفا: قطر غير قادرة على استضافة 48 منتخباً في مونديال 2022

جهينة نيوز

أرجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرار زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 بدءاً من مونديال 2026، متخلياً بذلك عن التوصية التي أقرها في مارس اذار الماضي خلال اجتماع له في مدينة ميامي لعدم مقدرة قطر على الاستضافة.

وكان من المقرر أن يتم اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن خلال اجتماع يعقده الاتحاد الدولي في باريس مطلع يونيو المقبل، لكن الفيفا حسم أمس هذه المسألة، ببيان أكد فيه التخلي عن اقتراح زيادة عدد المنتخبات في النسخة المقبلة، والذي كان من المرجح أن يتطلب في حال اعتماده، استضافة دول مجاورة لمباريات من البطولة.

وأوضح الاتحاد في بيانه «تماشياً مع خلاصات دراسة الجدوى التي وافق عليها الفيفا في الاجتماع الأخير لمجلسه، قام الفيفا وقطر بشكل مشترك ببحث كل الاحتمالات لزيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 منتخباً، عبر انخراط الدول المجاورة لقطر في كأس العالم 2022».

وأضاف «بعد عملية استشارة شاملة ومعمقة بمشاركة كل المعنيين، تم التوصل إلى خلاصة أنه في ظل الظروف الحالية، لم يكن في الإمكان تنفيذ هذا الاقتراح حالياً».

وتابع «علاوة على ذلك، بحث الفيفا وقطر مجدداً جدوى استضافة قطر (بمفردها) بطولة يشارك فيها 48 منتخباً من خلال، على وجه التحديد، خفض بعض المعايير الأساسية للفيفا. في هذا السياق، خلص تحليل مشترك إلى أنه، ونظراً للمرحلة المتقدمة من التحضيرات والحاجة إلى إجراء تقييم مفصل حول التأثير اللوجستي المحتمل على البلد المضيف، سيكون ثمة حاجة لمزيد من الوقت، ولن يكون ممكناً اتخاذ قرار قبل الموعد النهائي في يونيو. لذلك لم يتم المضي قدماً بهذا الخيار».

وختم بيان الاتحاد الدولي بأنه بناءً على ذلك «كأس العالم 2022 ستبقى كما كان مخططاً لها مع 32 منتخباً ولن يتم تقديم أي اقتراح (بهذا الشأن) إلى كونغرس الفيفا في الخامس من يونيو حزيران» المقبل.