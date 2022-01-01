أنقرة أوقفت شراء النفط الإيراني التزاماً بالعقوبات الأميركية

جهينة نيوز

أعلن مسؤول تركي امس الأربعاء أنّ بلاده توقفت بالكامل منذ مطلع أيار/مايو الجاري عن استيراد النفط الإيراني التزاماً منها بالعقوبات الأميركية.

وعلى هامش زيارة نائب وزير الخارجية التركي ياوز سليم كيران إلى واشنطن، قال مسؤول في الوفد التركي طالباً عدم نشر اسمه "بصفتنا حليفاً استراتيجياً" للولايات المتحدة "فإنّنا نحترم العقوبات" حسبما نقلت وكالة ا ف ب.

وكانت الولايات المتحدة منحت ثماني دول هي الصين واليونان والهند وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا إعفاءات من الالتزام بالعقوبات المفروضة على إيران، وذلك لمدة ستة أشهر انقضت في 2 أيار/مايو.

وأوضح المسؤول أن تركيا توقّفت اعتباراً من 2 أيار/مايو عن استيراد النفط الإيراني.