إنتر ميلان يلجأ إلى حل جديد لضم هداف تشيلسي

جهينة نيوز

كشف تقرير صحفي إيطالي امس الأربعاء، أن إنتر ميلان سيلجأ إلى حل جديد، من أجل التعاقد مع هداف تشيلسي في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن إنتر ميلان يسعى لضم نيكولو باريلا لاعب وسط كالياري، لكن ناديه يطلب الحصول على 50 مليون يورو، للتفريط في خدمات نجمه.

وأشار الموقع إلى أن إنتر ميلان لا يريد دفع هذا المقابل الكبير للتعاقد مع باريلا، ولذلك ينوي تقديم لاعب أو اثنين من فريق الشباب، لتقليل سعر الصفقة.

وأكد الموقع الإيطالي أن إنتر ميلان سيواجه منافسة كبيرة على ضم باريلا في الصيف المقبل من قبل تشليسي ونابولي.

يذكر أن نيكولو باريلا شارك في 37 مباراة بمختلف البطولات هذا الموسم، حيث أحرز هدفًا واحدًا وقدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه.

المصدر: كووورة