تجهيز نقاط عبور لخروج المدنيين من محافظة إدلب

الخميس, 23 أيار 2019 الساعة 00:29 | سياسة, عالمي

تجهيز نقاط عبور لخروج المدنيين من محافظة إدلب

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الحكومة السورية أعدت نقطتي عبور خاصتين للإسهام في مغادرة السكان المدنيين من منطقة إدلب لخفض التصعيد.

وقال اللواء فيكتور كوبتشيشين، مدير مركز المصالحة الروسي في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، في بيان صدر عنه، مساء اليوم الأربعاء: "أعدت سلطات الجمهورية العربية السورية، بهدف ضمان الخروج الطوعي وغير المعرقل للمدنيين من منطقة إدلب لخفض التصعيد، نقطتي عبور قرب بلدتي صوران في محافظة حماة وأبو الظهور في محافظة إدلب".

وأشار كوبتشيشين إلى أن المسلحين المتمركزين في أراضي منطقة خفض التصعيد قصفوا خلال اليوم الماضي 13 بلدة في محافظتي اللاذقية وحماة، بالإضافة إلى مركز أبحاث علمية في حلب.


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