ايران لن تكون البادئة بأي حرب وعلى الغرباء ان يرحلوا من المنطقة

جهينة نيوز

أكد القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تكون البادئة بأي حرب لكنها ستدافع بكل قوة ضد أي عدوان محتمل ، داعيا القوى الاجنبية الى مغادرة المنطقة.

وقال اللواء موسوي في كلمة: يجب أن نرى وضعنا وحالة أعدائنا في المنطقة، إن الشعب الإيراني بالرغم من جميع الصعوبات ، متمسك بمبادئه، وقد اختار طريق المقاومة.

واضاف القائد العام للجيش: اليوم ، فان كرامة الشعب الايراني واقتداره أكثر من أي وقت مضى حتى في عيون أعدائه.

واشار اللوء موسوي الى ان الاعداء حسب الظاهر متحدون ولكن كل واحد يحاول نهب الآخرين الى اقصى حد، مضيفا: لا شك في أنه إذا تم الكشف عن الوثائق والمستندات الحقيقية، فسترون أنهم وراء العديد من الأحداث في المنطقة.

واعتبر القائد العام للجيش الايراني ان الاحداث الاخيرة التي وقعت في بغداد والعراق كانت من عمل السعوديين، مضيفا: اذا تم الكشف عن هذه الوثائق، فلا تتفاجئوا ان الأميركيين أنفسهم ولأنهم لم يحلبوا بعض الدول العربية جيدا، قاموا باشعال هذه الحرائق، لتخويفهم أكثر.

وتابع قائلا: ما يحدث اليوم مع وصول الأميركيين إلى المنطقة هو أنهم يريدون أن يقولوا إنكم بحاجة الى البلطجة للحفاظ على عروشكم، لذا عليكم أن تدفعوا الاموال.

ونصح اللواء موسوي بعض الدول العربية الى الاقتداء بايران والتخلي عن درب العمالة للاجنبي.

وشدد القائد العام للجيش الايراني على ان أمن المنطقة يجب يتم صونه من قبل دول المنطقة، واضاف: يجب على الغرباء ان يحلوا من المنطقة، لقدا كيلة العقود الاربعة عن مبادئنا وشعبنا وبلادنا وشرفنا، وسنتصدى بقوة ايضا لكل معتد.

وأكد اللواء موسوي على ايران تنشد ارساء الامن والاستقرار في المنطقة، مضيفا: ليس لدينا مصلحة في توتير الاوضاع في المنطقة، لكن عندما ننصح بذلك، على البعض ان لا يفهم ذلك خطأ، لاننا لسنا خائفين من أي حريق، هؤلاء يجب أن يخافوا الآن من النيران أنهم سيفقدون كل شيء مع الشرارة الأولى.

واردف قائلا: لسنا دعاة حرب ولن نكون الجهة البادئة بأي حرب، لكننا سندافع بقوة ضد أي عدوان.