الصين بصدد تعزيز نظام تحديد المواقع بيدو بعدة أقمار صناعية

جهينة نيوز

اعلن مدير المكتب الصيني للملاحة بالأقمار الصناعية ران تشنغ تشي أن الصين سترسل من ستة إلى ثمانية أقمار صناعية جديدة لنظام بيدو للملاحة بالأقمار الصناعية إلى الفضاء خلال العام الحالي.

ونقلت وكالة شينخوا عن تشي قوله اليوم خلال مؤتمر الصين العاشر للملاحة بالأقمار الصناعية: “سيتم إطلاق من 2 إلى 4 أقمار صناعية لنظام بيدو للملاحة بالأقمار الصناعية 3 في 2020 عندما يكتمل النظام بالكامل” مشيرا إلى أن من مهام نظام بيدو التواصل بالرسائل القصيرة والإنقاذ الدولي وخدمة تعزيز الأقمار الصناعية لتغطي الصين ومناطق مجاورة.

ويضم نظام بيدو للملاحة بالأقمار الصناعية الذي أسسته وشغلته الصين بشكل مستقل 38 قمرا صناعيا في المدار بينهم 18 لنظام بيدو للملاحة بالأقمار الصناعية2 و20 لنظام بيدو للملاحة بالأقمار الصناعية.3

وتخطط الصين أيضا لإنهاء بناء نظام وطني شامل وعالي الدقة لتحديد المواقع والملاحة والتوقيت على أساس نظام بيدو للملاحة بالأقمار الصناعية بحلول 2035/.