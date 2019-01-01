خلال ساعات .. الجيش السوري قضى على 150 ارهابي و دمر ثلاث دبابات و 24 عربة

جهينة نيوز

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش السوري قضى على أكثر من 150 ارهابي لـ "جبهة النصرة" ودمر 3 دبابات و24 سيارة مزودة برشاشات ثقيلة خلال ساعات على محور كفرنبودة.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الأربعاء: "صدت القوات السورية الحكومية منذ صباح 22 مايو الجاري، 3 هجمات مكثفة لمقاتلي "جبهة النصرة" على التجمع السكني كفر نبودة. وشارك في هذا الهجوم نحو 500 مقاتل و7 دبابات و4 سيارات مشاة ونحو 30 سيارة مزودة برشاشات ثقيلة وسيارتان تحملان متفجرات يقودها انتحاريون".

وأعلنت الوزارة أيضا عن استخدام الإرهابيين لراجمات الصواريخ لشن هجمات على قاعدة حميميم الروسية بسوريا.

وأضاف البيان: "في 22 مايو الجاري نفذ المسلحون 17 عملية إطلاق صواريخ من منطقة خفض التصعيد في إدلب باتجاه قاعدة حميميم الجوية الروسية، 8 صواريخ منها لم تصل حتى إلى القاعدة الجوية، أما الصواريخ التسعة المتبقية فقد تم صدها من قبل قوات الدفاع الجوي في القاعدة الجوية الروسية".