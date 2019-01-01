كتلة هوائية حارة ذروتها الخميس والجمعة وتحذير من التعرض المباشر لأشعة الشمس

جهينة نيوز

تتأثر البلاد بدءا من اليوم بكتلة هوائية حارة شبه مدارية تستمر حتى مساء يوم الجمعة حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بحدود 4 إلى 7 درجات مئوية لترتفع عن ذلك بمقدار درجتين خلال اليومين القادمين.

وأوضح المتنبىء الجوي كناز كيوان في تصريح لسانا أن المنطقة العربية بشكل عام تأثرت للمرة الثانية هذا الشهر بكتلة هوائية حارة موضحا أنه لا يمكن تسميتها بموجة حارة ضمن التقسيم العلمي نظرا لقصر مدة تأثيرها ولكنها من حيث شدة الحرارة حققت شروط الموجة وقال إن” الموجة الحارة في منطقتنا هي مصطلح عن حالة جوية تؤثر بارتفاع درجات الحرارة بين 6 و9 درجات مئوية لفترة لا تقل عن خمسة أيام”.

وتبلغ ذروة أو حدة الكتلة الهوائية الحارة وفق كيوان يومي الخميس والجمعة القادمين حيث من المتوقع أن تلامس درجات الحرارة الأربعين درجة مئوية في العاصمة دمشق وتتجاوز ذلك في المناطق الشرقية والبادية مع ارتفاع درجات الحرارة ليلا مشيرا إلى أنه بدءا من يوم السبت تميل درجات الحرارة للانخفاض تدريجيا حتى منتصف الأسبوع القادم.

وبين كيوان أن الجو بشكل عام يكون صحوا وحارا مع ظهور بعض السحب المتفرقة والاجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية.

وحذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الذروة والظهيرة من الساعة الواحدة ولغاية الساعة الرابعة بعد الظهر ولاسيما الأطفال والمسنين والإكثار من شرب السوائل قدر الإمكان خلال ساعات الإفطار والانتباه أثناء استعمال المواد القابلة للاشتعال وعدم اشعال النيران في الغابات والأحراج.