الكرملين: مطالبة واشنطن لأنقرة بالتخلي عن صفقة "إس-400" غير مقبولة

جهينة نيوز

اعتبر الكرملين مطالبة الولايات المتحدة لتركيا بالتخلي عن صفقة "إس-400" مع روسيا غير مقبولة تماما.

وتعليقا على سؤال صحفي حول خبر بثته قناة "سي إن بي سي" الأمريكية مفاده أن واشنطن أمهلت أنقرة أسبوعين للتخلي عن صفقة منظومة "إس-400" مع موسكو قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، للصحفيين: "نحن بوجه عام ننظر إلى ذلك بسلبية، ونعتبر مثل هذه الإنذارات غير مقبولة".

وأضاف أن الكرملين ينطلق من أن القيادة التركية وخاصة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن أكثر من مرة أن هذه الصفقة قد تم إتمامها.

وتابع: "لذلك نحن ننطلق من أنه يتم بالفعل تنفيذ الصفقة".

المصدر: تاس