أليسا من المشفى تطمئن جمهورها" لا داعي للقلق"

جهينة نيوز

نفى مدير أعمال الفنانة إليسا ما ورد في إحدى الصحف الالكترونية ونُسب إليه حول حالة الفنانة الصحية، مؤكداً أن الكلام غير دقيق وأن إليسا بخير وهي تخضع لعلاجات روتينية وليس لعملية جراحية، راجياً من الجميع توخّي الدقة عند تناول الموضوع.

بدورها، خرجت إليسا عن صمتها مؤكدة أنها لا تجري عملية جراحية بل علاج عادي بسبب مضاعفات العمليات التي خضعت لها في يدها، مغرّدةً عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، قائلةً: "أنا بخير. لا أجري عملية جراحية، إنما مجرّد علاج عادي ليدي بسبب مضاعفات العمليات. لا داعي للقلق ولا للأخبار الخاطئة، أحبكم".

وامتلكت إليسا شجاعة فائضة في الاعلان خلال حلولها ضيفة في برنامج "صار الوقت" مع الاعلامي مارسيل غانم على "أم تي في" عن خضوعها لـ"جراحة بسيطة" في يدها التي ظهرت خلال الحلقة منتفخة جراء تبعات رحلة علاجها من مرض سرطان الثدي وعادت وطمأنت جمهورها منذ لحظة وصولها إلى بلجيكا للخضوع للجراحة إلى عودتها إلى لبنان سالمة معافاة، وانتظرت الفرصة المناسبة لتنشر الصورة الأولى بعد خضوعها للجراحة والتي تظهر فيها يدها منتفخة في شكل واضح بالاضافة إلى الضمادة التي عمدت إليسا إلى إظهارها أيضاً.