مقتل عنصرين مسلحين بمدينة فلاديمير الروسية كانا يخططان لعمل إرهابي

جهينة نيوز

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، القضاء على اثنين من عناصر العصابات المسلحة بمنطقة فلاديمير الروسية كان يخططان للقيام بعمل إرهابي.

وجاء في بيان للجنة: "نفذت عملية مكافحة إرهاب في منطقة فلاديمير، خلال العملية تم تصفية مسلحين بمدينة كولتشوغينو كان يخططان لتنفيذ عمل إرهابي".

وبحسب البيان، تم العثور على أسلحة، وذخائر، و"حزام ناسف" في مكان الاشتباك.

وأشارت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب أن العناصر التي تمت تصفيتها من أنصار إحدى المنظمات الإرهابية في الخارج، وبناء على تعليماتهم كان يعدان للقيام بعمل إرهابي بأمكان مكتظة بالسكان.

هذا وفي وقت سابق أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب فرض نظام عملياتي "لمكافحة الإرهاب" على خلفية محاصرتها منزل في مدينة كولتشوغينو بمنطقة فلاديمير يختبئ فيه مسلحون كانوا يخططون لعمل إرهابي.

وتأسست لجنة مكافحة الإرهاب الوطنية الروسية، في 15 شباط/فبراير عام 2006 بصفتها هيئة جماعية بمهمة القيام بتنظيم وتنسيق الأنشطة الخاصة بمكافحة الإرهاب على مستوى العناصر التابعة لسلطة الدولة وعلى مستوى الكيانات الفيدرالية وعلى مستوى السلطة المحلية.

ومن المهام الرئيسية التي تقوم بها اللجنة صياغة الإجراءات التي يجب اتخاذها لمكافحة الإرهاب والمشاركة في أعمال التعاون الدولي في هذا المجال وعرض المقترحات الخاصة بسياسة الدولة في مجال مكافحة الإرهاب وتطوير التشريعات الموجودة على رئيس الدولة بالإضافة إلى تنظيم عملية إبلاغ المواطنين عن نشوء أخطار ذات توجه إرهابي والقضاء عليها.