افتتاح طريق الغوطة الشرقية القديم بعد أيام

جهينة نيوز

باشرت مديرية الخدمات الفنية في محافظة ريف دمشق فرش القميص الزفتي للطريق الرئيسي القديم للغوطة الشرقية الذي يبدأ من منطقة الزبلطاني مروراً بجسر عين ترما وجسرين وسقبا وكفر بطنا وزملكا.

وأوضح مدير الخدمات الفنية غسان الجاسم في تصريح لسانا أنه بعد الانتهاء من عمليات تأهيل الطريق وتوسيعه وردم الأنفاق والحفر وتأهيل بناه التحتية بدأت ورش التزفيت لتنطلق بعدها أعمال الإنارة لكامل المنطقة المحيطة، مؤكداً أن افتتاح الطريق بشكل رسمي سيتم خلال أيام.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أعلنت في الـ14 من نيسان العام الماضي تحرير الغوطة الشرقية بكامل بلداتها وقراها من التنظيمات الإرهابية لتبدأ بعدها مباشرة الورش الفنية بإعادة خدمات المياه والكهرباء والصحة وغيرها للبلدات.