البنتاغون: أوقفنا احتمال الهجمات الإيرانية على قواتنا لكن التهديد ما زال عاليا

جهينة نيوز:

اعتبر القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، باتريك شاناهان، أن الولايات المتحدة تمكنت من وقف احتمال الهجمات الإيرانية على قواتها في المنطقة، لكن التهديد من قبل إيران لا يزال عاليا.

وقال شاناهان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في البنتاغون: "أعتقد أن خطواتنا كانت مدروسة للغاية وأوقفنا احتمال الهجمات على الأمريكيين، وهذا الأمر يحمل أهمية بالغة".

ولم يذكر شاناهان أي معلومات إضافية حول هذا الشأن، إلا أنه أوضح قائلا: "يمكنني القول إننا في المرحلة التي لا يزال مستوى التهديد فيها عاليا، وتكمن مهمتنا في ضمان عدم حدوث أي إساءات في الحسابات من قبل الإيرانيين".

وتمر منطقة الخليج بتصعيد ملموس بين إيران والولايات المتحدة التي سبق أن فرضت عقوبات اقتصادية موجعة على الجمهورية الإسلامية، متهمة إياها بالسعي للحصول على أسلحة نووية ودعم الإرهاب، ليزداد التوتر بعد إرسال البنتاغون إلى المياه الإقليمية قرب الحدود الإيرانية مجموعة سفن حربية بقيادة حاملة الطائرات "Abraham Lincoln"، رفقة عدة قاذفات تكتيكية من نوع "B-52"، نظرا لوجود "معلومات مؤكدة" عن "تهديدات إيرانية" تجاه العسكريين الأمريكيين وحلفائهم.

وسبق أن توعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن يلقى أي خطأ من قبل الجمهورية الإسلامية ردا "بقوة عظيمة"، مشيرا إلى أن بدء إيران القتال سيعني "نهايتها رسميا".

و يذكر أن ايران لم تهدد القوات الامريكية او الجيش الأمريكي بل ردت على التهديدات الامريكية بأنها ستجعل الثمن باهض و سترد بقوة على أي عدوان أمريكي.

وكالات