أبراج يوم الأربعاء مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود اليوم ٢٢/ ٥: يحتل مرتبة من النظام، يكره القيود على قدر ما يكره الفوضى، هو متعاون مع الغير ضمن اسلوب حياتي منظم وواضح، يبحث عن مغامرات في حياته، مغامراته يعيشها من خلال قراءته أو حتى افلام او من الحركة، دائماً يعيد نظره بالعلاقات القديمة، دائماً عنده انتقال جغرافي او عملي في حياته، ويمكن السنة تحمل له عقارات وممتلكات واعادة حسابات وعنصر مفاجئة مع الحذر، احتمال سفر ويمكن ان تكون السنة فيها تجدد على علاقات جديدة، سوجد مساعدة من شخص في اندفاع ورغبة واستفادة من فرص وللبعض عدم استقرار وتهور، حظ سعيد.

الحمل: تتحسن الاجواء تحصد تأييد وخاصةً في حركة اتصالات وارتباطات تحمل لك خير، تستقبل زوار او انت تسافر حتى تكبر طموحاتك وايضاً يوجد اخبار رائعة اليوم تشكل لك عامل مساعد، تستيقظ قدراتك وتزداد الرغبة العاطفية واحتمال يدخل العائد من سفر او أحد من أفراد أسرتك يسافر أو اذا كنت على طريق انتبه من الحركة والسرعة، بالعموم يوم جيد لك

الثور: نهار مشجع يحفزك على خوض مجالات جديدة وصعبة ومعقدة قد تكون من خلال عمل تجاري او عملية تخص رواتب او ادخار او ضرائب او فواتير او يمكن مقابلة مع أحد نافذ وقدير او ربم مشاركة تنفذ مشروع شخصي او تسوية ومصالحة ويمكن ان تحصل على جواب نهائي، ادرس خطواتك فيما يتعلق بالمال او بالتصليحات اليوم

الجوزاء: يحمل لك نهارك جدال وتأزم وتجد نفسك في ورطة تندم عليها لاحقاً، انتبه من الفعل وردات الفعل، لا تأخذ قرارات، تجنب السرعة العشوائية انتبه من غيرة الشريك ، عبر عن مواقفك أو لا تكسر الجرة وخاصةً على صعيد شريكك العاطفي، اليوم مناسب للعقود، احتمال مصالحة للبعض

السرطان: بدأ نهارك بهموم متنوعة، يوم حافل بمشاغل ومسؤوليات من الضروري أن تجد فترة استراحة متقطعة خلال نهار حتى تعيد شحن ذاتك بالطاقة وايضاً دقق بالتفاصيل ولا تترك للغموض مكان ولا تهمل عملك وانتبه على صحتك وغذائك واحتمال اخبار مزعجة وكأنك تنجز كل خطواتك بيوم واحد، ضط غير اعتيادي

الاسد: يوم ايجابي تتمتع بروح رياضية وعندك فرح لأبسط الأمور ويتطور نهارك بوئام حتى تتنفس صعداء يوم مناسب لتصحح أخطاء وتعود على بعض القرارات الغير حكيمة، وجرب أن تتحالف مع الأقوياء، يوم خير وبركة حتى تحدد مسار ضروري بالمواهب الذي تتمتع بها، يوم تخترق الصفوف المنافسة بقوة وسرعة أو تسهر مع أصحابك أو خبر يخص اولاد أو اهتمام بولد، محظوظ

العذراء: من الصباح الاجواء متشنجة من حولك قد تنشغل بقصة قريبة جداً من حياتك الخاصة يتعلق قسم منها بالاهل والمقربين يبدو اليوم مزعج في بعض الانذارات مع العائلة، لذلك حاول ان تدعم وتقف مع العائلة مواقف ايجابية، قسم ايضاً يتعامل مع عقارات او يرتب البيت او اعادة تنظيم وتجديد الاساس، بالعموم خفف احتكاك مع عائلتك حتى بالمقابل يتعاونوا معك وللبعض تصليحات على صعيد شخصي ، انت حائر ومشغول بالبيت واعطاله

الميزان: تزداد قوة وخاصةً على صعيد فكر ونشاط وحركة وسفرة قصيرة ولا يخلو من فرص جديدة أو جيدة تخدم مساراتك ويزداد سهرك واتصالاتك واستقبال زوار ودخول بأجواء مفرحة للقلب جيد للتحضيرات وخاصةً تعمل بقوة مع اخوة او جيران او اصدقاء، ابتعد عن المزعجين لأن اليوم بإمكانك ان تقوم بعملية تسوق وأعمال او تقوم بعملية مقابلات لأن نهارك ناجح

العقرب: ترتفع معنوياتك وبعدها تجد تيسير للأمور تعمل على مسألة الصراحة دون جرح الاصدقاء، يوم يوجد فيه مصادفات تحمل لك اخبار جيدة ومكاسب مادية تضع برنامج المصاريف لتزيد من رصيدك النهائي احتمال للبعض تنقل وامور مالية بسبب اعطال متراكمة وللبعض مكسب او هدية او تعويض

القوس: اليوم اجتزت عتبة الامتحانات الفلكية وبإمكانك تتابع بعض جهودك والتحركات التي عملت عليها سابقاً، أكد عليها اليوم وتحرز تقدم تستعيد الحيوية وتأخذ قرار وتحدد توجهك وتسمع جواب أو تحصل على مرادك وتقوم بخطوة جديدة تناسبك على صعيد شكل أو حيرة، مسيطر على زمام الامور اليوم

الجدي: يحمل لك هذا النهار بعض التحديات، احتمال حوادث عابرة، اليوم طباعك متقلبة لدرجة الغضب والاستفزاز، لايوجد حماية فلكية لا تعرض نفسك لمهب الريح، جرب ان تسترخي وعليك أن تبدأ بأي مشروع اليوم تأخير اذاً ألغي بعض مواعيدك، ابتعد عن المواعيد التي فيها بعض التقلبات اليوم، اكد على الموعد قبل الذهاب، انتبه عل أغراضك ايضاً ونهار بطيء

الدلو: شعبيتك بتصاعد أصدقاء حولك، اتصالاتك مثمرة، تلعب الصداقات دور مهم بانجاز مشاريعك، تلتقي مع الاصدقاء ضمن دعوة وتجلس على طاولة حوار حتى تناقش موضوع شخصي او عائلي، نهار جيد لتوسع دائرة معرفتك، اهتم بصحتك، اليوم تتعرف على وجوه جديدة أو صداقات من الماضي، لطف الاجواء لأن الأمنية تتحقق اليوم

الحوت: اليوم لا يحتاج نهارك لأي تسرع أو مغامرة بل يحتاج لتفكير وتروي قبل البدء بأي خطوة جديدة وخاصةً اليوم تركز على اعمالك وتعرف من يجتهد ويحصد تعبه وانتبه، تكثر الأصابع التي تشير لك بالسلبي وعدم الأهلية، لذلك اليوم نهارك فيه أشياء تتلهف لها وممكن تنجز المهم من واجباتك بشرط أن تنظم وتنسق مواعيدك ولا تنفعل ولا تخاف التحدي، اثبت جدارتك لأن اليوم مسؤول عن امورك