السيد الحوثي: من يتآمر على الأقصى يمكن أن يتآمر على المسجد الحرام

جهينة نيوز:

أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي أن من يتآمر على المسجد الأقصى يمكن أن يتآمر على المسجد الحرام في اللحظة التي يُطلب منه ذلك، وذلك ردا على مزاعم النظام السعودي بتهديد الشعب اليمني لمكة المكرمة.

وقال السيد عبد الملك في المحاضرة الرمضانية السادسة عشرة مساء اليوم عبر قناة المسيرة إن "ما تداوله إعلام النظام السعودي حول استهداف مكة المكرمة هو افتراء وبهتان عظيم وكذب فظيع وادعاءٌ شنيع، وافتراءات استهداف مكة المكرمة غير غريبة على النظام السعودي الذي يعتمد على الأكاذيب والادعاءات الزائفة.

وأضاف أن النظام السعودي المجرم معروف أنه يدعي الأكاذيب ثم يعترف لاحقًا بحقائق كان سبق له أن جحدها"، مؤكدا أن مصدر الخطر على المشاعر المقدسة يتمثل في اتجاهين، أمريكا وإسرائيل ومواليهم، إضافة للدواعش والتكفيريين.

وذكر قائد الثورة أن النظام السعودي يستغل الأماكن المقدسة كدكان وبقالة للتجارة والاستفادة والاستغلال المادي وكعنوانٍ للاستغلال السياسي، لافتا إلى أن الشعب اليمني هو المؤتمن حقًا على المقدسات وأثبت موقفه تجاه مقدسات الأمة في فلسطين.

وبين أن من يتآمر على المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني وله دور أساسي في صفقة ترامب هو الذي لا يؤتمن على مقدسات المسلمين في مكة والمدينة، موضحًا أن النظام السعودي أثبت أنه غير مؤتمن على أي مقدس من مقدسات الأمة.

وأكد السيد عبد الملك أن" ضربات الجيش واللجان نعلن عنها أولًا بأول وبكل شجاعة ووضوح وتحدٍ وهي دائمًا ضمن المبادئ الأخلاقية والشرعية لشعبنا العزيز".