سورية تشارك في المؤتمر الدولي للملكية الفكرية

جهينة نيوز:

تشارك سورية ونحو 100 دولة عربية واجنبية بفعاليات المؤتمر الدولي للملكية الفكرية والاجتماع الثالث والعشرين للجنة التنمية والملكية الفكرية الذي يستمر في جنيف حتى الثالث والعشرين من أيار الجاري.

معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب أكد في كلمة له خلال المؤتمر استمرار مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية بالوزارة في الاعتماد على الخبرات المحلية والمدربة لإنشاء بنية أولية لإحداث مركز لدعم الإبداع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ونقل التكنولوجيا.

ولفت شعيب إلى العمل على نشر ثقافة الملكية الفكرية في مختلف القطاعات وإدراجها في مشاريع أجندة التنمية المزمع تنفيذها.

وكانت أعمال المؤتمر الدولي للملكية الفكرية انطلقت الأحد الماضي في مقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية.