6 شهداء مدنيين في حلب بالقصف الارهابي العشوائي .. بالتزامن مع هجوم على كفرنبودة

الثلاثاء, 21 أيار 2019 الساعة 19:11 | شؤون محلية, أخبار محلية

6 شهداء مدنيين في حلب بالقصف الارهابي العشوائي .. بالتزامن مع هجوم على كفرنبودة

جهينة نيوز:

استشهد ست مدنيين في مدينة حلب اثر قيام الجماعات الارهابية المدعومة من تركيا و الغرب بقصف حي السبيل و محيط دوار شيحان في مدينة حلب.

و يأتي الهجوم على بالصواريخ العشوائية على أحياء حلب بالتزامن مع هجوم شنته الجماعات الارهابية على مدينة كفرنبودة في ريف حماة الشمالي.

و كانت القوات السورية دمرة عربة مفخخة و سيارة محملة برشاش ثقيل عيار 14.5 قرب كفرنبودة و تصدت لهجمات الارهابيين.

و أفاد مصدر ميداني أن القوات السورية وجهت ضربات على أوكار الارهابيين في الهبيط و عادبين و بعربو بريف إدلب الجنوبي.


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