القوات السورية تدمر عربة مفخخة قرب كفرنبودة

جهينة نيوز:

دمرت القوات السورية عربة مفخخة للارهابيين و سيارة تحمل رشاش ثقيل شرق مدينة كفرنبودة في ريف حماة الشمالي.

و أفاد مصدر ميداني لجهينة نيوز أن الجماعات الارهابية المنتشرة في محافظة إدلب و في خرق جديد لمنطقة خفض التصعيد حاولت تنفيذ عمل ارهابي بواسطة عربة مفخخة و قامت وحدات الجيش العربي السوري بإستهداف السيارة على بعد 4 كيلومترات شرق مدينة كفرنبودة و تدميرها و تدمير عربة أخرى تحمل رشاش ثقيل عيار 14.5 ملم قادمة من بلدة الهبيط.

و يذكر أن القوات السورية جررت مدينة كفرنبودة و عدة قرى في ريف حماة الشمالي مؤخراً على اثر الخرق المتكرر للارهابيين لمنطقة خفض النصعيد و وقف اطلاق النار.