القوات السورية تدمر عربة مفخخة قرب كفرنبودة

الثلاثاء, 21 أيار 2019 الساعة 18:49 | شؤون محلية, أخبار محلية

القوات السورية تدمر عربة مفخخة قرب كفرنبودة

جهينة نيوز:

دمرت القوات السورية عربة مفخخة للارهابيين و سيارة تحمل رشاش ثقيل شرق مدينة كفرنبودة في ريف حماة الشمالي.

و أفاد مصدر ميداني لجهينة نيوز أن الجماعات الارهابية المنتشرة في محافظة إدلب و في خرق جديد لمنطقة خفض التصعيد حاولت تنفيذ عمل ارهابي بواسطة عربة مفخخة و قامت وحدات الجيش العربي السوري بإستهداف السيارة على بعد 4 كيلومترات شرق مدينة كفرنبودة و تدميرها و تدمير عربة أخرى تحمل رشاش ثقيل عيار 14.5 ملم قادمة من بلدة الهبيط.

و يذكر أن القوات السورية جررت مدينة كفرنبودة و عدة قرى في ريف حماة الشمالي مؤخراً على اثر الخرق المتكرر للارهابيين لمنطقة خفض النصعيد و وقف اطلاق النار.


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا