القوات المصرية تقضي على 16 إرهابياً شمال سيناء

جهينة نيوز:

قضت القوات المصرية على 16 إرهابياً خلال مداهمتها بؤرتين إرهابيتين في مدينة العريش شمال سيناء.

وذكر بيان لوزارة الداخلية المصرية اليوم أن “قطاع الأمن الوطني تمكن من رصد عناصر خليتين إرهابيتين كانوا يخططون لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد منشآت حيوية واستهداف شخصيات مهمة”.

وأوضح البيان أنه خلال مداهمة أماكن تمركز هاتين الخليتين تبادلت قوات الشرطة إطلاق النيران مع العناصر الإرهابية ما أسفر عن مصرع 16 إرهابياً مشيراً إلى العثور بحوزتهم على أسلحة نارية ومتفجرات.

ولفت البيان إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بينما تولت نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات في القضية.

وكانت الداخلية المصرية أعلنت أمس القضاء على 12 إرهابياً من حركة “حسم” التابعة لـ “جماعة الإخوان المسلمين” الإرهابية كانوا يخططون لتنفيذ اعتداءات بعد تلقي أوامر بهذا الخصوص من متزعمي تنظيم الإخوان الإرهابي في الخارج بهدف إحداث فوضى في البلاد.