قبل عرض فيلمه.. المخرج تارنتينو يوجه رسالة لجمهوره من مهرجان كان

جهينة نيوز

تزامناً مع بدء موعد العرض الافتتاحي الأول لفيلم الدراما والإثارة المرتقب "حدث ذات يوم في هوليوود" في مهرجان كان السينمائي في دورته المقامة حالياً، وجه مخرج الفيلم كوينتين تارانتينو رسالة إلى جمهوره من الحاضرين في المهرجان، لمناشدتهم بالحفاظ على سياج من السرية حول أحداث الفيلم.

جاء ذلك من خلال رسالة بتوقيعه، نشرها عبر حسابه على موقع تويتر، قائلاً: "لقد عمل الممثلون وطاقم العمل بكل جهدهم لإنتاج عمل إبداعي يستحق المشاهدة، ولهذا أطلب فقط من الجميع تجنب الكشف عن أي أمر من شأنه أن يمنع الجمهور لاحقاً من معايشة التجربة ذاتها بنفس الطريقة".

وعبر تارتينو عن سعادته بتواجده في مهرجان كان، لمشاركة العرض الافتتاحي الأول لفيلمه القادم، الذي يتناول جرائم السفاح الأمريكي تشارلز مانسون، الذي اشتهر بتنفيذ سلسلة من جرائم القتل التي هزت أمريكا عام 1969، وكان من أبرز ضحاياه نجمة هوليوود شارون تيت.

وتأتي رسالة تارنتينو التي أرفقها بهاشتاق "No Spoilers in Hollywood"، في ظل انتشار ظاهرة قرصنة الأفلام وتسريبها، مما ينعكس سلباً على إيراداتها ومعدلات مشاهدتها، وذلك بعد أسابيع من عرض فيلم مارفل "أفينجرز اند جيم"، الذي وجه مخرجيه الرسالة نفسها للجمهور بعد تسريبه على مواقع الإنترنت خلال فترة عرضه في السينما.