اعادة تشغيل معمل السكر في حمص

جهينة نيوز

أعادت شركة سكر حمص تشغيل معمل السكر لتكرير وتصنيع نحو 15 ألف طن من السكر الأحمر الخامي بعد توقف دام نحو سنتين لحين تصريف كامل مخزونها من السكر الأبيض.

وأكد المهندس عبدو المحمود مدير عام الشركة في تصريح لسانا أن مدة الدورة التصنيعية للسكر الأحمر تبلغ نحو أربعة أشهر لإنتاج ما يقارب 13 ألف طن سكر أبيض تم التعاقد مع عدة جهات في القطاع العام لاستجرارها.

وأضاف المحمود إن معمل الخميرة يعمل بكامل طاقته الإنتاجية لتزويد محافظات حمص وطرطوس واللاذقية وحماة بحاجتها من الخميرة الطرية حيث تم منذ بداية العام حتى نهاية نيسان الماضي إنتاج 2184 طنا من الخميرة الطرية.

وبشأن باقي معامل الشركة بين المحمود أنه تم تشغيل معمل الزيت خلال شهري آذار ونيسان لتكرير زيت الدوار الخامي وتم بيع 250 طن زيت دوار مكرر ومعبأ ضمن عبوات سعة 16 كغ وحاليا يتم تكرير زيت بذور القطن الموردة من المؤسسة العامة للأقطان في حين بلغ إنتاج معمل الصابون 59 طنا أما فيما يتعلق بقسم الكحول فهو متوقف لتوافر مخزون كاف من المادة في مستودعات الشركة.

وأشار المحمود إلى أن قيمة المبيعات من كامل منتجاتها منذ بداية العام حتى نهاية نيسان الماضي بلغت 934 مليون ليرة.

يذكر أن شركة سكر حمص تضم أربعة معامل هي (السكر والخميرة والصابون والزيت).